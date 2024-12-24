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Украинский пленный заявил о дезертирстве 22 военных из батальона ВСУ за неделю

РИА Новости: из батальона 71-й бригады за неделю дезертировали 22 военнослужащих
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Reuters

Из батальона 71-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю дезертировали 22 военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского пленного младшего лейтенанта Павла Салия.

Военнопленный рассказал, что он вместе с новобранцами после зачисления в бригаду был отправлен на повторное обучение на полигон. Причиной тому стала плохая подготовка военных. Однако, по его словам, из-за массового оставления части бойцов отправили на линию боевого соприкосновения раньше планируемого.

«Мы слышали, как комбат жаловался, что за неделю у него в батальоне 22 человека отказника и СЗЧ (самовольно оставивших часть. — «Газета.Ru»), людьми отказывался выходить в полуокружение Трудовое на позицию», — сказал Салия.

22 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что командование украинской армии пытается заблокировать радиочастоты, по которым солдаты ВСУ связываются для перехода на сторону России.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский нарочно ведет Украину к катастрофе.

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