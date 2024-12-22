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Рогов заявил о попытках ВСУ блокировать радиочастоты для предотвращения дезертирства

Рогов: около 70% перебрасываемых в город Курахово солдат ВСУ дезертируют
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Reuters

Командование украинской армии пытается заблокировать радиочастоты, по которым солдаты ВСУ связываются для перехода на сторону России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, российская сторона запустила Telegram-бот «Волга», куда могут написать бойцы ВСУ, которые хотят перейти на сторону РФ. Он добавил, что украинские военнослужащие могут также выйти на связь по частоте 149.200 и вызвать «Волгу».

«При этом в ВСУ частоты «Волги» пытаются блокировать, не давая шанса на спасение своим военным», — заявил Рогов.

До этого британский журнал The Spectator писал, что боевики ВСУ все больше сомневаются относительно успешности и целесообразности продолжения курской авантюры и необходимости оккупации российской территории. В публикации отмечается, что российская армия в настоящее время имеет значительное преимущество перед украинской по численности личного состава, тогда как командование ВСУ отчаянно борется с проблемой массового дезертирства.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский нарочно ведет Украину к катастрофе.

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