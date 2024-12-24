Ливанская армия заняла военную базу палестинцев к югу от Бейрута

Ливанские военные взяли под контроль базу палестинцев в 20 км к югу от Бейрута

Солдаты правительственной армии Ливана заняли расположенную к югу от Бейрута палестинскую военную базу. Об этом со ссылкой на армейскую пресс-службу сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что в соответствии с утвержденным правительством планом безопасности с целью восстановления государственного контроля над всей территорией Ливана армейские подразделения разместились на военной базе Народного фронта освобождения Палестины — Главного командования (НФОП-ГК). Объект расположен на высотах Эн-Нааме в горном районе Шуф в 20 километрах к югу от ливанской столицы.

Военные конфисковали оружие, боевую технику и боеприпасы, находившиеся в специально созданных туннелях.

12 декабря сообщалось, что шииты, алавиты и христиане бегут из Сирии в Ливан из-за опасений возможных преследований со стороны пришедшей к власти вооруженной оппозиции, среди сторонников которой есть радикалы-исламисты.

Ранее в Британии предрекли Ливану и Палестине сирийский сценарий.