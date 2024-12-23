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Над Азовским морем сбили украинские беспилотники

Минобороны сообщило об уничтожении украинских дронов над Азовским морем
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Inna Varenytsia/Reuters

Над акваторией Азовского моря уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали дроны в понедельник, 23 декабря, около 22:00 по московскому времени, отметили в ведомстве.

Незадолго до этого врио губернатора региона Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. По его словам, в районе Миллерово было сбито восемь дронов.

Позже стало известно об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге Ростовской области. Глава города Светлана Камбулова призвала жителей по возможности спуститься на нижние этажи зданий или в подвал, а также найти место без окон и сесть на пол.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России.

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