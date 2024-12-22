Восемь украинских беспилотников сбили над Ростовской областью

Врио губернатора Слюсарь: за ночь в Ростовской области сбили восемь дронов ВСУ

Ночью над Ростовской областью сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, средства радиоэлектронной борьбы подавили летательные аппараты в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска. Также одну ракету сбили возле Миллерово.

По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет. Информация о последствиях на земле уточняется, заключил Слюсарь.

Этой же ночью в небе над Брянской областью сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате атаки никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Также в ночь на 22 декабря ВСУ атаковали Орловскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате налета вражеских дронов произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

Ранее на Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России.