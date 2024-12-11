«Не останется без ответа»: ВСУ ударили ATACMS по аэродрому в Таганроге, пострадали военные Минобороны: в результате удара ATACMS по аэродрому Таганрога пострадали военные

В ночь на 11 декабря ВСУ ударили Таганрогу крылатыми ракетами ATACMS. Целью атаки, предположительно, был аэродром. Пострадала его инфраструктура, а также несколько военных. В Минобороны России уже заявили, что без ответа атака не останется, и пообещали принять меры. Какие — пока неизвестно, но в США предполагают, что что в ближайшее время по Украине вновь ударят гиперзвуковой ракетой «Орешник».

В ночь на 11 декабря Таганрог в Ростовской области атаковали несколько ракет Вооруженных сил Украины. Повреждения получили промышленное предприятие, несколько домов, котельная, в также инфраструктура военного аэродрома. В Минобороны РФ заявили, что для удара Украина использовала шесть крылатых ракет ATACMS, предоставленных ей США.

По данным ведомства, две ракеты удалось сбить боевым расчетом ЗРК «Панцирь», еще четыре отклонились от курса из-за средств радиоэлектронной борьбы.

«В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава», — заявили в Минобороны, не уточнив количество пострадавших.

При этом, по данным МО, серьезных разрушений в результате удара ВСУ нет: повреждены два здания на технической территории, три военных автомобиля, а несколько автомобилей посекло осколками.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — пообещали в ведомстве.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как именно Россия ответит на ракетный удар, Минобороны не уточняло, однако вечером 11 декабря агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Россия в ближайшие дни может вновь ударить по Украине баллистической ракетой «Орешник».

«Мы считаем, что «Орешник» не меняет правил игры на поле боя, а, скорее, является еще одной попыткой России запугать Украину, которая провалится», — сказал собеседник агентства.

Путин назвал «Орешник» заменой ядерному оружию. В США нашли способ его перехватить Запуск гиперзвуковой ракеты «Орешник» показал, что у России появилось оружие, сравнимое с ядерным... 11 декабря 06:26

Ночная атака и закрытые бомбоубежища

О начале атаки стало известно в 4:30 утра — глава города Светлана Камбурова опубликовала в Telegram-канале предупреждение и попросила жителей спуститься в подвалы или укрыться в помещениях без окон.

При этом некоторые жители Таганрога пожаловались на закрытые бомбоубежища. Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором девушка показала, что вход в укрытие во время ракетной атаки заперт:

«Наше бомбоубежище закрыто, на двери замок. В соседнем доме то же самое», — сказала девушка на видео.

В администрации города сообщили «Газете.Ru», что укрытия есть в 387 домах, а ключи от подвалов хранятся у старших по дому. В мэрии пообещали разобраться с управляющими компаниями, которые должны обеспечить доступ к убежищам.

«Сегодня было проведено заседание оперативного штаба, на котором было дано поручение взять на контроль работу с управляющими компаниями по вопросу организации доступа к местам укрытий», — пояснили в администрации.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки пострадало здание промышленного предприятия, а на его парковке сгорели 14 автомобилей. Мэр Таганрога рассказала о повреждении котельной на улице Циолковского, из-за чего 27 многоквартирных домов остались без отопления. Восстановить работу котельной удалось к полудню.