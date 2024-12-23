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На Украине почтили память «павшего в Курской области» лысого из Brazzers

Mash: на Украине почтили память «павшего в Курской области» лысого из Brazzers
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Hubert Boesl/Global Look Press

В государственных учреждениях Украины прошло мероприятие в память о «павшем в Курской области» порноактере Джонни Синсе, известном как «лысый из Brazzers». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Наши пранкеры проявили креативность», — отметили авторы канала.

В украинских школах и социальных учреждениях прошли акции памяти, посвященные погибшим в ходе операции в Курской области бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако вместо фото действительно погибших солдат неизвестные пранкеры убедили сотрудников учреждений использовать изображения Синса и другого порноактера Билли Херрингтона. Mash также опубликовал видео с этих мероприятий, где якобы чествовали бойцов ВСУ.

15 декабря стало известно, что пранкеры, притворяющиеся американскими чиновниками, атаковали посла Украины в США Оксану Маркарову. Маркарова подчеркнула, что в последнее время происходит «всплеск» таких контактов, которые имеют «довольно хорошее качество исполнения».

Ранее украинский военный паблик Deep State подтвердил давление со стороны командования ВСУ.

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