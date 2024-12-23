Россиянам посоветовали следить за переменами в общении близких для защиты от мошенничества

Для защиты близких от воздействия мошенников важно обращать внимание на изменения в общении. Об этом, комментируя участившиеся случаи нападений на социально значимые объекты под воздействием мошенников, рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Недавно в стране увеличилось число происшествий, когда злоумышленники убеждали своих жертв поджигать МФЦ, суды, банкоматы.

«Если близкие давно не звонят, отвечают сухо и редко, по возможности стоит встретиться с ними лично и узнать, все ли в порядке», — отметил Голованов.

По его мнению, мошенники придумывают новые способы, чтобы сделать так, чтобы жертва не успела принять меры для возврата своих денег в течение нескольких дней. Например, они писали в мессенджере и с фейковых аккаунтов, пытались убедить пользователей поделиться экраном смартфона во время звонка.

Криминолог Наталья Семенова рассказала, что злоумышленники используют психотехнологии, в том числе нейролингвистическое программирование.

«Они вызывают у жертвы состояние крайнего отчаяния, однако предлагают выход, как вернуть потерянные деньги. Мошенники убеждают жертву, что в случае совершения таких действий, ответственность вообще не наступит, приводя ложные доводы и причины. Многие люди имеют очень низкий уровень правовой культуры и правосознания, поэтому поддаются на подобные уловки», — рассказала она.

Эксперты призывают не общаться с незнакомцами по телефону, а также установить специальные программы по определению мошеннических звонков.

Как рассказала криминолог, эксперт документального расследования Okko про индустрию мошенников Наталья Семенова, из-за того, что в конце года у людей повышается уровень тревожности за свое будущее, мошенникам проще сподвигнуть жертв на противоправные действия.

«Многие люди имеют очень низкий уровень правовой культуры и правосознания, поэтому поддаются на подобные уловки», — отметила она.

По ее словам, чтобы выстроить критическое мышление, прежде всего нужно понимать, что подобные противоправные действия влекут уголовную ответственность. Она отметила, что «на данный момент необходимо всесторонне информирование людей об этой проблеме и донесение знаний в самых разных формах».

Ранее в онлайн-кинотеатре Okko вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник» в четырех сериях. В нем подробно раскрывают схемы афер, принцип работы мошеннических кол-центров, а также даются советы, как обезопасить себя от злоумышленников.