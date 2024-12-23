Украинский военный паблик Deep State подтвердил давление со стороны командования ВСУ

Журналисты украинского военного паблика Deep State подтвердили в Telegram-канале информацию о давлении на них со стороны руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Всегда работали и прилагали максимальные усилия для победы и помощи нашим бойцам и нашей стране. Поэтому имеем железную репутацию и то самое ценное доверие среди общества, а самое главное — среди военных. Поэтому есть самая известная карта русско-украинской войны в Украине и мире. Но, к сожалению, не всем главкомам нравится правда и это обидно», — отмечается в сообщении.

23 декабря депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично пытается заблокировать проект DeepState за публикацию реального положения украинской армии на фронте. По ее словам, главком ВСУ хочет мобилизовать всю команду паблика и отправить на фронт.

В качестве причины такой борьбы с проектом Безуглая назвала «свою правда генштаба Украины», поскольку с начала специальной военной операции DeepState публикует «более-менее адекватную информацию» о боевых действиях, что вызывает недовольство у Киева. Депутат отметила, что паблик отображает реальные факты катастрофического положения ВСУ на фронте, тогда как генштаб Украины заявляет «о контролируемой ситуации на всей линии фронта» и прикрывает провал обороны «лживыми докладами».

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