Украинские ресурсы предупредили о пуске «Орешника»

Мониторинговые ресурсы Украины предупредили о якобы риске пуска баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Украинские мониторинговые ресурсы как один пишут об угрозе пуска «Орешника»», — говорится в сообщении.

В 18:59 мск украинский Telegram-канал «monitor» сообщил о воздушной тревоге на всей территории Украины из-за якобы угрозы удара «Орешником». Украинцев предупредили о риске пуска ракеты и призвали оставаться в укрытиях. В 19:21 мск Военно-воздушные силы Украины объявили отбой тревоги.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии предложил странам Запада провести «технологическую дуэль XXI века», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны (ПВО). Глава государства предложил западным специалистам определить объект для поражения, например, в Киеве, сосредоточить там все свои системы ПВО и попытаться перехватить «Орешник». Он подчеркнул, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету нет, и средства ПВО, размещенные на территории Польши и Румынии, до «Орешника» «не достанут».

Ранее в Ирландии заявили, что у НАТО нет оружия против «Орешника».