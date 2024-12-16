Россия возобновила железнодорожное сообщение с КНДР

Россия и Северная Корея с понедельника, 16 декабря, возобновили пассажирское железнодорожное сообщение. Об этом заявила пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая в беседе с РИА Новости.

«В железнодорожном пункте пропуска «Хасан» (Приморский край. — «Газета.Ru») на границе с Корейской Народно-Демократической Республикой открыто регулярное пассажирское сообщение», — отметила она.

Поезд № 645/646 сообщением Туманган — Хасан будет отправляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Из Тумангана он будет выезжать в 12:00, а со станции Хасан — в 15:30.

Регулярное пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. С начала июня текущего года по инициативе Пхеньяна открыли нерегулярное пассажирское сообщение.

10 декабря сообщалось, что авиасообщение между Россией и Сирией может возобновиться 18 декабря. Подробности раскрыл представитель авиакомпании «Сирийские авиалинии». Известно, что воздушная гавань сирийской столицы не работает до 18 декабря, однако с этой даты она может начать принимать рейсы из РФ.

Ранее эксперт назвал главное правило безопасной поездки в Северную Корею.