На Украине хотят разрешить студентам иностранных вузов до 25 лет выезжать из страны

Власти Украины разрабатывают законопроект, позволяющий свободно пересекать государственную границу для студентов младше 25 лет, обучающихся в иностранных в вузах. Об этом рассказал депутат Верховной рады Руслан Горбенко, сообщает издание «Страна».

«Мы готовим законопроект, который позволит молодым людям, которые учатся за границей, свободно въезжать и выезжать за пределы Украины. Мы должны предоставить этой категории граждан право беспрепятственно выезжать и возвращаться на Украину для обновления документов, виз или военно-учетных данных», — сказал он.

До этого находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский заявлял, что слова президента Украины Владимира Зеленского, который в ответ на «предложения» союзников снизить возраст мобилизации до 18 лет попросил выделить Киеву больше оружия, являются обычным торгом.

В начале декабря The Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет. Тогда же глава Госдепа США Энтони Блинкен публично заявил, что в американской администрации существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине.

Ранее Путин высказался о ситуации с мобилизацией на Украине.