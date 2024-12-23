Харьковская ВГА: возбуждены дела о военных преступлениях на 205 человек

В Харьковской области в 2024 году возбуждены уголовные дела на 205 человек, которые, по версии следствия, стали участниками незаконных вооруженных формирований и соучастниками военных преступлений Киева. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

«Сотрудниками УВД за отчетный период возбуждены уголовные дела в отношении 205 лиц, являющихся (по версии следствия) военными преступниками», — заявил он.

Лисняк отметил, что порядка 133 подозреваемых являются соучастниками преступлений киевского режима, тогда как еще 72 фигуранта — выступают в качестве участников незаконных вооруженных формирований Украины.

Также Харьковская ВГА установила около 70 человек, которые были замешаны в обороте наркотиков в регионе, в частности поставляли их Вооруженным силам Украины.

В частности, как утверждает Лисняк, сотрудниками полиции была разоблачена деятельность иностранной организации World Central Kitchen. По информации силовых ведомств, она поставляла наркотические синтетические средства опиоидного ряда к линии боевого соприкосновения для боевиков незаконных вооруженных формирований Украины.

21 ноября первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад во время неформального заседания Совета Безопасности ООН «не увидел» представленные Россией доказательства преступлений Киева.

Также стало известно, что по данным пророссийского УВД в Харьковской области экс-командира Вооруженных сил Украины заподозрили в поставках наркотиков в армию. Предполагается, что поставки наркотиков в зону боевых действий осуществляла благотворительная организация World Central Kitchen.

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