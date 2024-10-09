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Пленный боец ВСУ рассказал, что медики подсаживают солдат на наркотики

Пленный Кабанов: медики ВСУ подсаживают на наркотики бесплатным амфетамином

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал РИА Новости, что украинские военные медики дают раненым солдатам амфетамин.

По словам военнопленного, сперва медики предлагают раненым наркотик бесплатно. Когда наступает привыкание, бойцы покупают наркотики у медиков за деньги.

Кабанов добавил, что доставка запрещенных вещества осуществляется через украинскую «Новую Почту» и «прикрывается» военным командованием.

«Процентов 30% (среди военных ВСУ. — «Газета.Ru») — 100% [употребляли наркотик]. У нас есть военные медики, которые предлагают амфетамин, чтобы держались, «бодряк» был», — поделился Кабанов.

Он полагает, что высшее командование ВСУ в курсе наркоторговли среди бойцов, но оно дает «зеленый свет» на поставку амфетамина и получает за это денежное вознаграждение.

До этого боец украинской армии Сергей Гнездилов, самовольно оставивший часть, рассказал в интервью изданию «Украинская правда», что в рядах ВСУ существует проблема наркомании.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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