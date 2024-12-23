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ВСУ за сутки потеряли около 10 единиц иностранной военной техники в Курской области

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов и танк Abrams в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные за сутки уничтожили в Курской области более 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также два танка, в том числе американский Abrams. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также за минувшие 24 часа ВСУ потеряли в курском приграничье пять боевых машин пехоты — три Bradley (США), одну Marder (Германия) и одну CV-90 (Швеция). Кроме того, военные армии России уничтожили три американских бронетранспортера – один Stryker и два М113, три боевые бронемашины, артиллерийское орудие, четыре миномета, бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 (США) и восемь автомобилей.

23 декабря газета The Washington Post писала, что Россия вернула около 40% той территории Курской области, которая была захвачена армией Украины в ходе нападения в августе. Отмечается, что ВСУ в Курской области значительно уступают Вооруженным силам РФ по численности подразделений, что ухудшает положение украинских войск в регионе.

До этого британский журнал The Spectator писал, что военные ВСУ все больше сомневаются относительно успешности и целесообразности продолжения курской авантюры и необходимости оккупации российской территории. Издание утверждает, что в украинской армии есть бойцы, которые не поддерживают намерение своего руководства использовать часть Курской области как разменную монету на переговорах с Россией.

Ранее российские войска поразили 14 бригад ВСУ в Курской области.

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