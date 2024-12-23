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Посол рассказал о судьбе «Украинского легиона», формируемого в Польше

Посол Боднар: «Украинский легион» в Польше распределят по разным частям ВСУ
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Члены так называемого «Украинского легиона», который формируется в Польше, будут распределены по разным соединениям в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал посол Киева в Варшаве Василий Боднар, пишет ТАСС.

Он уточнил, что записавшиеся в «Украинский легион» люди проходят базовую военную подготовку на территории Польши. После этого их распределяют в разные воинские части в зависимости от специализации.

«Бойцов перевозят на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций», — добавил дипломат.

В июле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в польскую столицу анонсировал создание «Украинского легиона». Он представляет собой военное формирование из числа украинских граждан, проживающих на территории Польши.

16 ноября польское радио RMF24 сообщило, что проект создания «Украинского легиона» полностью провалился. К тому моменту на обучение записались всего около 30 человек, при этом в Киеве говорили о 500 участниках.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о продолжении попыток сформировать «Украинский легион» на территории Польши.

Ранее российские военные ликвидировали польских наемников ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).

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