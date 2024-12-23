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ВСУ атаковали Донецк дальнобойными ракетами

ТАСС: ВСУ наносят удары по Донецку дальнобойными ракетами
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Alexander Ermochenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Донецк дальнобойными ракетами, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что системам ПВО удалось сбить по меньшей мере шесть воздушных целей противника, атака продолжается.

По данным корреспондента агентства, над городом, в том числе в центральной части, произошло около шести взрывов.

21 декабря сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка система радиоэлектронной борьбы перехватила ударный беспилотник Вооруженных сил Украины возле городской электроподстанции.

Беспилотник был вооружен кумулятивно-фугасным зарядом и направлен на электрическую подстанцию, которая питает несколько городских районов, отметили в ведомстве.

16 декабря в ФСБ сообщали, что над Донецком и Макеевкой с помощью системы защиты «Купол Донбасса» за неделю перехватили 138 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российский боец рассказал, как сбивал беспилотники ВСУ из автомата Калашникова.

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