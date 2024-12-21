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В Донецке пресекли атаку беспилотника по крупной электроподстанции

ФСБ: в Донецке пресекли атаку дрона по городской электроподстанции
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Inna Varenytsia/REUTERS

В Куйбышевском районе Донецка система радиоэлектронной борьбы перехватила ударный беспилотник Вооруженных сил Украины возле городской электроподстанции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой народной республике.

Беспилотник был вооружен кумулятивно-фугасным зарядом и направлен на электрическую подстанцию, которая питает несколько городских районов, отметили в ведомстве.

Дрон удалось перехватить с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса».

Взрывное устройство обезвредили и уничтожили на полигоне, добавили в региональном управлении ФСБ.

16 декабря в ФСБ сообщали, что над Донецком и Макеевкой с помощью системы защиты «Купол Донбасса» за неделю перехватили 138 беспилотных летательных аппаратов. Одного из дронов-камикадзе с взрывчаткой перехватили у объекта водоснабжения, добавили в ведомстве.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский боец рассказал, как сбивал беспилотники ВСУ из автомата Калашникова.

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Атаки БПЛА на Россию
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