«Купол Донбасса» перехватил почти 140 беспилотников ВСУ за неделю

Над Донецком и Макеевкой с помощью системы защиты «Купол Донбасса» за неделю перехватили 138 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Донецкой народной республике.

Одного из дронов-камикадзе с взрывчаткой перехватили у объекта водоснабжения, отметили в ведомстве.

Специалисты-взрывотехники отключили органы управления беспилотников, их составные части изъяты для утилизации. Обошлось без пострадавших и разрушений, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что Белгородскую область в субботу, 14 декабря, атаковали 37 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, за этот год 380 граждан региона, которые пострадали в результате украинских атак, были отправлены на лечение в Москву и Московскую область. В данный момент в детской клинической больнице находятся трое детей, добавил губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области.