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Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ в ДНР

Кадыров: бойцы «Ахмата» уничтожили украинскую ДРГ в направлении Часового Яра

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» вместе с военными 4-й бригады ЛНР уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в направлении Часового Яра в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, противник был обнаружен в лесу.

«Спустя небольшой отрезок времени двое укрофашистов были ликвидированы, один взят в плен», — отмечается в сообщении.

На допросе пленный рассказал, что украинские военные находятся в тяжелом морально-психологическом состоянии и нередко употребляют алкоголь и наркотики.

12 декабря Кадыров пообещал отомстить за раненных в результате удара украинского беспилотника по казармам в Грозном. Глава Чечни уточнил, что дрон атаковал здание специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по Чеченской республике в 00:55 мск. Серьезных ранений никто не получил, пострадали четыре бойца караула. По его словам, сдетонировавший дрон выбил стекла и повредил кровлю.

Ранее Кадыров заявил, что ВСУ осталось воевать до конца года.

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