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Глава Чечни заявил, что ВСУ осталось воевать до конца года

Кадыров уверен, что бойцам ВСУ осталось воевать до конца года

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Российская армия добьет Вооруженные силы Украины (ВСУ) до конца года и наведет порядок. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Александра Юнашева.

«Им (ВСУ. — прим. ред.) осталось еще чуть-чуть. Добьем и потом наведем порядок», — заявил он.

До этого британская газета The Guardian писала, что минувший ноябрь стал для ВСУ худшим месяцем за два года. Журналисты уточнили, что суммарная площадь утраченных Украиной земель в ноябре текущего года составила 1 202 квадратных километра. При этом основная часть территорий, которые Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль, расположена в Донбассе.

4 декабря депутат Верховной рады Украины Виктория Сюмар заявила, что армия страны буквально «в эти минуты» уступает российским войскам контроль над важными населенными пунктами. В частности, речь идет о городах Дзержинск и Курахово в ДНР.

Ранее Кадыров заявил о сокращении мужского населения на Украине.

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