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Пушилин рассказал о тяжелых боях у Дзержинска

Пушилин: российские бойцы с тяжелыми боями продвигаются у Дзержинска
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Российские военные с тяжелыми боями продвигаются у Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Дзержинск также в центре внимания. Там уже в районе терриконов, в районе города, основные бои развернулись, а также в районе шахты. Я вам скажу: с тяжелыми боями, но все-таки продвигаются наши подразделения вперед», — сказал он на видео.

20 декабря глава ДНР сообщил, что российские бойцы не рассчитывают на легкое продвижение в Донбассе, так как подразделения украинской армии выстроили там «очень серьезные» укрепрайоны.

19 декабря Пушилин сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут тяжелую работу по всем направлениям и отвоевывают территории — тяжелые бои идут в Дзержинске. Большинство высоток в городе, по его данным, находятся под российским контролем.

До этого украинский полковник Владислав Селезнев сказал, что отступление группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курахово является вопросом времени. Он не исключил, что ВС РФ выйдут на трассу Запорожье — Курахово и смогут окружить группировку ВСУ.

Ранее житель Дзержинска рассказал о расстреле мирных жителей солдатами ВСУ.

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