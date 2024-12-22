Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

В небе над Брянской областью сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал он.

Богомаз уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент оперативные и экстренные службы работают на месте.

В ночь на 22 декабря ВСУ атаковали Орловскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате налета вражеских дронов произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

21 декабря ВСУ совершили нападение на Казань с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Обошлось без пострадавших.

Ранее момент уничтожения беспилотника над Казанью попал на видео.