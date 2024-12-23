Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины сбили над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:04 по московскому времени.

Глава региона уточнил, что никто не пострадал, разрушений нет. Сейчас на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Накануне Богомаз сообщил, что украинская армия атаковала сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. По его словам, в результате минометного обстрела и массированных атак дронов-камикадзе было повреждено девять домов и 13 хозяйственных построек. Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Кроме того, жительница села Кирилловка в Климовском районе Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины получила травмы, несовместимые с жизнью. Губернатор подчеркнул, что ее семье будет оказана вся необходимая материальная помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.