Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над американской военной базой в Японии заметили дроны

NHK: неопознанные дроны нарушили работу военно-воздушной базы США в Японии
close
Reuters

Японский аэропорт Ивакуни, который наряду с гражданской авиацией используется и самолетами морской пехоты США, был закрыт из-за сообщений о нескольких непознанных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Об этом сообщает телеканал NHK.

Около 19:00 по местному времени (13:00 мск) в министерство государственных земель, инфраструктуры и транспорта Японии поступила информация о том, что несколько дронов появилось в воздушном пространстве аэропорта Ивакуни. В связи с этим работа воздушной гавани была незамедлительно прекращена. Самолет, летевший из Токио, вынужден был приземлиться в Хиросиме. В Ивакуни он прибыл с трехчасовым опозданием.

Аэропорт возобновил работу спустя час. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, действительно ли имело место появление дронов.

15 декабря сообщалось, что неизвестные беспилотники нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк.

Ранее в США призвали ввести режим ЧС из-за неопознанных дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами