Бывшие военнослужащие и полицейские из Бразилии воюют на стороне Вооруженных сил Украины в составе группы Expeditionaries. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе проведенного анализа агентство выяснило, что один из участников формирования под ником macaco_one рассказывал в социальных сетях о выданном ему автомате Калашникова. А затем похвастался тем, что стал использовать бельгийский ручной пулемет FN Minimi Mk2.

Его сообщник с ником meowspec ранее служил в бразильской военной авиации, отмечает РИА Новости. А другой наемник по имени Джон Виктор был частью специального подразделения военной полиции штата Рио-де-Жанейро.

Кроме того, издание нашло двух бразильцев, воюющих за ВСУ, которые проходили службу во французском иностранном легионе.

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