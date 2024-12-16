В общей сложности в зоне проведения спецоперации было ликвидировано около 6,5 тысячи иностранных военных, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в интервью газете «Известия».

По ее словам, всего в ВСУ вступило 15 тысяч иностранцев, большинство из них приехали из Польши, США и Грузии. Жданова добавила, что многие иностранные военные принимают решение об участии в боевых действиях «из-за русофобии».

Она подчеркнула, что количество прибывающих на Украину иностранных военнослужащих постепенно снижается, что связано с большими потерями и сложностью участия в конфликте.

12 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя информацию о возможной миротворческой миссии европейских войск на Украине, заявил, что Варшава намерена помогать Киеву с логистическими операциями, но не отправлять солдат.

Ранее российские военные ликвидировали подразделение колумбийских наемников в зоне СВО.