Иностранцы в военной форме, в частности поляки, на Кураховском направлении встречаются чаще, чем военнослужащие украинской армии. Об этом заявил российский военный с позывным «Парыга» в беседе с РИА Новости.

«Встречались поляки. Даже особо на этом направлении не встречались украинцы», — сказал он.

Российский боец уточнил, что у поляков другая форма, а также находят их документы.

По его словам, уровень подготовки у иностранцев выше, чем у украинцев. Кроме того, представители других государств, выступающие на стороне ВСУ, стараются сопротивляться, в отличие от украинских бойцов, которые сдаются в плен.

В понедельник исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что в зоне проведения спецоперации в общей сложности было ликвидировано около 6,5 тысячи иностранных военных, сражающихся на стороне ВСУ. По ее словам, всего в ВСУ вступило 15 тысяч иностранцев, большинство из них приехали из Польши, США и Грузии. Жданова добавила, что многие иностранные военные принимают решение об участии в боевых действиях «из-за русофобии».

Ранее в Москве начали заочно судить бельгийца, воевавшего за ВСУ.