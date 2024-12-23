Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три африканские страны привели свои армии в максимальную боеготовность

Буркина-Фасо, Мали и Нигер приводят свои армии в максимальную боеготовность
close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера, которые входят в конфедерацию «Альянс государств Сахеля» (АГС), приняли решение привести свои армии в максимальную боевую готовность. Об этом говорится в декларации руководителей трех стран, передает ТАСС.

«Коллегия глав государств с большим вниманием следит за обманными маневрами, инициированными французской хунтой», — отмечается в документе.

В декларации подчеркнули, что к действиям Франции добавляются операции по реорганизации группировок в бассейне озера Чад, в Сахеле и в некоторых приграничных зонах, в частности, между Нигером и Нигерией, Нигером и Бенином, Нигером и Буркина-Фасо, Бенином и Буркина-Фасо.

В конце ноября Украину обвинили в поставках африканским террористам запрещенных боеприпасов.

До этого спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы министерства иностранных дел Михаил Богданов заявлял, что Россия поддерживает обращение Мали в Совет Безопасности (СБ) ООН по поводу поддержки Украиной террористов в регионе Сахеля.

Ранее Лавров оценил взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами