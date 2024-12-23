Буркина-Фасо, Мали и Нигер приводят свои армии в максимальную боеготовность

Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера, которые входят в конфедерацию «Альянс государств Сахеля» (АГС), приняли решение привести свои армии в максимальную боевую готовность. Об этом говорится в декларации руководителей трех стран, передает ТАСС.

«Коллегия глав государств с большим вниманием следит за обманными маневрами, инициированными французской хунтой», — отмечается в документе.

В декларации подчеркнули, что к действиям Франции добавляются операции по реорганизации группировок в бассейне озера Чад, в Сахеле и в некоторых приграничных зонах, в частности, между Нигером и Нигерией, Нигером и Бенином, Нигером и Буркина-Фасо, Бенином и Буркина-Фасо.

В конце ноября Украину обвинили в поставках африканским террористам запрещенных боеприпасов.

До этого спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы министерства иностранных дел Михаил Богданов заявлял, что Россия поддерживает обращение Мали в Совет Безопасности (СБ) ООН по поводу поддержки Украиной террористов в регионе Сахеля.

Ранее Лавров оценил взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали.