Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол в Лондоне Валерий Залужный в интервью «Украинской правде» заявил, что НАТО не готово к войне на истощение с Россией.

«Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому (количеству воздушных атак РФ, — «Газета.Ru»)», — сказал экс-главком.

По его словам, ни Британия, ни другие страны не будут готовы к потенциальному противостоянию с Россией из-за того, что средства борьбы с воздушными атаками остаются дорогими, а их количество ограничено.

Залужный предположил, что системы ПВО стран НАТО можно полностью «разрядить» всего за два-три месяца. Также он выразил сомнения, есть ли у Великобритании хотя бы пять тысяч ракет для систем Patriot для массового отражения возможных атак.

Посол России в Лондоне Андрей Келин ранее заявил, что Великобритания непосредственно участвует в конфликте на Украине. По его словам, запуски ракет Storm Shadow со стороны ВСУ «не могут произойти без персонала НАТО, британского персонала в НАТО».

Ранее Залужный признал, что армия РФ выдавливает ВСУ с позиций.