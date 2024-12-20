Отступление группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) является вопросом времени. Об этом заявил экс-полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV на YouTube.

«Мы там находимся в оперативном полуокружении... Территория там простреливается», — сказал он.

Селезнев не исключил, что Вооруженные силы РФ выйдут на трассу Запорожье — Курахово и смогут окружить группировку ВСУ. Также он отметил успехи российских войск в районе Зеленовки, которая находится к югу от города.

20 декабря украинский паблик Deep State, отслеживающий ситуацию на фронте, писал, что армия России полностью ликвидировала «Успеновский мешок» южнее города Курахово, за который идут ожесточенные бои. Отмечается, что российские военные вытеснили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Трудовое и Успеновка, заняв последний участок «мешка».

18 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в настоящее время форсировать события в Курахово нельзя, но при этом подчеркнул, что его взятие под контроль ВС РФ является делом времени. Он отметил, что ситуация в Курахово для бойцов ВСУ стала критической, ведь «единственный путь снабжения находится под огнем».

Ранее Рогов сообщил, что для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет.