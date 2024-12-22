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ВСУ отступили после попыток атак на Васильевском направлении

Рогов: ВСУ отступили с потерями после попыток атак на Васильевском направлении
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Украинским войскам не удалось прорвать российскую оборону на Васильевском направлении в Запорожье, противник понес серьезные потери в живой силе и отступил. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Никакого прорыва ВСУ на Васильевском направлении, взятия Лугового и окружения самой Васильевки, о чем разгоняют фейки украинские информационные помойки, нет. Все это — вброс вражеской стороны», – сказал Рогов, добавив, что бойцы ВСУ попытались несколько раз контратаковать, однако получили отпор и понесли существенные потери.

Глава комиссии также подчеркнул, что противник был вынужден отступить на исходные позиции, не сумев прорвать оборону ВС РФ.

Сегодня Рогов также рассказал, что город Каменка-Днепровская в Запорожской области находится под хаотичным артиллерийским обстрелом. По его словам, бойцы украинской армии провели несколько налетов с применением ударных дронов.

19 декабря Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали здание администрации города Васильевки в Запорожской области.

Ранее были названы потери ВСУ в ДНР и Запорожской области.

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