В Запорожской области город Каменка-Днепровская находится под хаотичным артиллерийским обстрелом. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, слова украинской армии провели несколько налетов с применением ударных дронов.

«На данный момент прозвучало не менее десяти взрывов», — заявил он.

Рогов отметил, что целью ударов ВСУ являются объекты энергетики и газоснабжения города. В результате атаки была нарушена схема электроснабжения, обесточено около тысячи абонентов.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что операторы дронов батальона «Восток-Ахмат» предотвратили очередную попытку перегруппировки украинских войск в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. По его словам, солдаты нанесли невосполнимый урон живой силе противника, а также разбили инженерные сооружения ВСУ.

Ранее разведчик рассказал, как под Работино уничтожают направленные для усиления ВСУ дроны.