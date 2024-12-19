ВСУ атаковали дроном администрацию Васильевки в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали здание администрации города Васильевки в Запорожской области. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале.

Здание администрации города Васильевка Васильевского муниципального округа было повреждено, также удар пришелся на гражданский автомобиль. Рядом с местом происшествия людей не было, пострадавших нет, уточнил Балицкий.

«Но рядом с местом взрыва находятся церковь и детская площадка, так что последствия этих чудовищных действий противника могли быть тяжелые», — написал он.

По словам главы Запорожской области, на месте инцидента работают оперативные службы.

В ночь на 19 декабря несколько десятков беспилотников и три ракеты атаковали Ростовскую область. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.

Большая часть дронов и ракет была нейтрализована, однако на НЗНП произошло возгорание. Также в результате падения фрагментов БПЛА получил ранения один человек под Ростовом. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС РФ ударили по военным аэродромам ВСУ и мастерским по сборке дронов.