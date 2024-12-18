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На Украине объяснили жесткое обращение сотрудников военкоматов с гражданами

Журналистка Панченко: Зеленский готовит крупное наступление против ВС РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию для подготовки к масштабному наступлению против российских войск. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.

По словам журналистки, именно этим можно объяснить жесткое обращение сотрудников украинских военкоматов (ТЦК) в отношении граждан.

«Зеленский идет ва-банк», — написала Панченко.

В сети появились видеоролики, на которых представители украинских военкоматов, нередко применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.

18 декабря издание «Страна.ua» сообщило, что сотрудники ТЦК в Волынской области Украины избили мужчину во время задержания и увезли в своем автобусе, несмотря на вмешательство медиков скорой помощи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. По словам официального представителя государственного департамента Мэттью Миллера, США донесли до властей Украины, что пополнение Вооруженных сил страны в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.

Ранее минобороны Украины решило не снимать с воинского учета непригодных к службе.

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