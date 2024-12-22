Обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в официальном Telegram-канале сообщил генеральный штаб украинских войск.

«Ситуация на фронте остается сложной», — говорится в заявлении.

Также в публикации подчеркивается, что в настоящее время российские войска превосходят ВСУ по ряду показателей. Речь идет о численности личного состава и техническом оснащении.

18 декабря главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский рассказал, что у него «не было выбора», кроме как провести операцию по вторжению на территорию Курской области. По словам военачальника, ВСУ атаковали регион, чтобы сорвать возможное наступление российских подразделений в Сумской и Харьковской областях. Кроме того, Киев хотел «снять часть давления» на всех направлениях фронта.

Несмотря на заявленные цели, на Украине продолжают говорить о тяжелой ситуации на поле боя. В частности, 17 декабря бывший президент страны Петр Порошенко сообщил, что текущая обстановка в зоне боевых действий является сложнейшей для ВСУ за все время конфликта.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли, сколько населенных пунктов военнослужащие страны взяли под контроль в течение осени.