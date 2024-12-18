Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) заявил, что должен был провести операцию по вторжению на территорию Курской области, поскольку не имел другого выбора из-за потенциального наступления ВС РФ в Сумской и Харьковской областях. Его слова приводит Le Monde.

«У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы», — заявил Сырский.

Он утверждает, что, вторгнувшись в российский регион, ВСУ якобы ослабили наступательный потенциал ВС РФ и снизили интенсивность давления на фронте, «за исключением Покровска и Курахово».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее советник Зеленского отверг предложения Орбана, назвав его «гонцом от Путина».