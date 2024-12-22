Над Брянской областью сбили пять беспилотников ВСУ

Богомаз: пять беспилотников ВСУ сбиты над Брянской областью

В небе над Брянской областью сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Пять вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он.

В результате атаки ВСУ никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

В ночь на 22 декабря ВСУ атаковали Орловскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате налета вражеских дронов произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

21 декабря ВСУ совершили нападение на Казань с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Обошлось без пострадавших.

Ранее момент уничтожения беспилотника над Казанью попал на видео.