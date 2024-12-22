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Стало известно о подвиге российского бойца при освобождении Веселого Гая в ДНР

РИА: при освобождении Веселого Гая боец ВС России отстреливался до последнего
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российский военнослужащий проявил героизм в ходе противостояния Вооруженным силам Украины (ВСУ), когда отстреливался от противника до последнего патрона при освобождении села Веселый Гай в Донецкой народной республике. Об этом рассказал РИА Новости беженец Александр.

Собеседник агентства рассказал, как его эвакуировали российские военнослужащие, которые вошли в село Веселый Гай 14 декабря. По дороге группа забрала тело российского бойца, героически погибшего при освобождении населенного пункта.

«Он до последнего патрона отстреливался. <...> Сам себе оказывал медицинскую помощь, перемотал, отстреливался до последнего патрона, держал, не сдавался. И он взял рацию и сказал: мужики я уже все, я не могу, и умер», — рассказал Александр.

15 декабря в министерстве обороны РФ сообщили, что село Веселый Гай было взято под контроль подразделениями «Южной» группировки войск. В ходе выполнения боевой задачи российские военнослужащие нанесли поражение двум механизированным и двум аэромобильным бригадам ВСУ, а также бригаде теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово.

16 декабря президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны указал на важность поддержки семей погибших участников специальной военной операции. Российский лидер назвал долгом россиян всегда помнить о подвиге участников спецоперации и окружить заботой их семьи.

Ранее двое российских пограничников сдержали прорыв ВСУ под Суджей.

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