Два друга-пограничника из Псковской области ценой своих жизней сдержали прорыв украинских войск под Суджей, что дало мирным жителям время на эвакуацию. Об этом сообщает телеканал RT.

Об этом стало известно из рассказа брата одного из бойцов, Александра Орехова.

Юрий Орехов и Юрий Милютин дружили еще со школьной скамьи. Они всегда были смелыми, бесстрашными, отзывчивыми, думали прежде всего о других.

Бойцы героически погибли, обороняя участок государственной границы у Олешни. Это позволило мирным жителям провести эвакуацию.

О гибели пропавших без вести пограничников стало известно лишь в конце ноября. 2 декабря Орехова и Милютина похоронили в родном Себеже. У них остались маленькие дети.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее солдат ВСУ открыл огонь по сослуживцам, чтобы увидеть живущую в Курске семью.