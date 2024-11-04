Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Помогавший ВС РФ американец заявил, что боевой дух украинских бойцов упал

Помогавший ВС РФ американец Мартиндейл: боевой дух бойцов ВСУ упал, они напуганы

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Боевой дух украинских военнослужащих упал, они напуганы и считают, что веских причин продолжать воевать нет. Об этом заявил в интервью РИА Новости гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам России.

По словам американца, в последние дни его пребывания на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории он не встретил ни одного солдата из националистических батальонов, сталкивался только с бойцами территориальной обороны.

«Они считают, что веских причин продолжать воевать нет. Они напуганы. Они просто хотят вернуться домой... Их боевой дух исчез», — заявил Мартиндейл.

Он также заметил, что остаются военнослужащие, которые верны «нацистским идеям» и хотят победить Россию, чтобы, по их мнению, предотвратить восстановление Советского Союза.

2 ноября стало известно, что российские силовики вывезли Мартиндейла с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории. Сейчас он в Москве.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

Ранее Мартиндейл рассказал, как избегал внимания ВСУ к себе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами