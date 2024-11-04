Боевой дух украинских военнослужащих упал, они напуганы и считают, что веских причин продолжать воевать нет. Об этом заявил в интервью РИА Новости гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам России.

По словам американца, в последние дни его пребывания на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории он не встретил ни одного солдата из националистических батальонов, сталкивался только с бойцами территориальной обороны.

«Они считают, что веских причин продолжать воевать нет. Они напуганы. Они просто хотят вернуться домой... Их боевой дух исчез», — заявил Мартиндейл.

Он также заметил, что остаются военнослужащие, которые верны «нацистским идеям» и хотят победить Россию, чтобы, по их мнению, предотвратить восстановление Советского Союза.

2 ноября стало известно, что российские силовики вывезли Мартиндейла с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории. Сейчас он в Москве.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

Ранее Мартиндейл рассказал, как избегал внимания ВСУ к себе.