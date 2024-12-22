В Тульской области объявлена угроза атаки дронов

В Тульской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает министерство по региональной безопасности в Telegram-канале.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в заявлении.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку по территории Орловской области.

21 декабря ВСУ совершили нападение на Казань с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Обошлось без пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее новый взрыв в Казани объяснили ликвидацией ЧС.