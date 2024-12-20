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Пленный заявил об усилении рейдов ТЦК в Харькове

Пленный Алимов: рейды военкомов в Харькове усилились с лета 2023 года
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Телеграм-канал «Политика Страны»

В Харькове на северо-востоке Украины рейды сотрудников территориальных центров комплектования (аналогов военкоматов) усилились с лета 2023 года. Об этом сообщил пленный Виталий Алимов в беседе с РИА Новости.

«Они (рейды сотрудников ТЦК. — «Газета.Ru») усилились где-то с середины 2023 года… Стало тяжело, когда вступил в силу закон о мобилизации… В последнее время стало больше», — отметил он.

По словам Алимова, представители ТЦК перекрывают в городе все улицы. Мужчин призывного возраста ищут все время, кроме комендантского часа, добавил пленный.

В конце ноября стало известно, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК. Владелец местной станции техобслуживания рассказал, что его коллеги, которые ремонтируют рулевые рейки, остались дома из-за «риска не доехать до работы», а к поставщикам масел он смог попасть только с черного входа, так как все было закрыто. Сообщения об облавах появились на фоне заявления губернатора Харьковской области Олега Синегубова о намерении властей повысить «эффективность мобилизационных мер».

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее в МИД России заявили, что на Украине будут «выскребать» людской резерв.

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