В Орловской области после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры

В Орловской области произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа», — написал губернатор.

Клычков добавил, что в настоящий момент информации о жертвах и пострадавших в результате атаки БПЛА нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, также принимаются меры по ликвидации последствий возгорания.

Незадолго до этого губернатор Орловской области сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Орловскую область.

В свою очередь Telegram-канал SHOT писал, что в небе над Орлом произошла серия взрывов. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны. Как рассказали очевидцы, в небе над Орлом были слышны от 10 до 12 глухих взрывов.

Ранее украинские войска обстреляли Рыльск в Курской области.