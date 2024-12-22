В Орле произошли взрывы

В небе над Орлом произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказали очевидцы, в небе над Орлом были слышны от 10 до 12 глухих взрывов.

Согласно сообщениям местных жителей, на окраине города наблюдаются яркие вспышки. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

В ночь на 22 декабря в небе над Курской областью была уничтожена ракета Вооруженных сил Украины.

21 декабря Вооруженные силы Украины совершили нападение на Казань с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Власти сообщают, что пострадавших нет. Это была первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Ранее украинские войска обстреляли Рыльск в Курской области.