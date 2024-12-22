В Польше заявили о готовности сбивать российские ракеты

Польские F-16 готовы уничтожать российские ракеты. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, пишет «Цензор».

По его словам, самолеты будут сбивать воздушные цели, если они будут представлять угрозу для территории Польши или других стран НАТО.

Косиняк-Камыш при этом отметил, что на данный момент ни разу российская ракета не была направлена на территорию Польши.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день. Его слова после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во Львове. Он обещал подключить польскую дипломатию для скорейшего решения этого вопроса.

Незадолго до этого Reuters сообщало со ссылкой на источник, что НАТО вместо США взяла на себя координацию западной военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16.