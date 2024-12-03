Канада объявила движение йеменских хуситов террористической организацией

Канадские власти внесли йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) в число террористических организаций. Об этом заявил министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан.

В заявлении отмечается, что включение хуситов в список террористических организаций способствует усилиям Канады и ее союзников в борьбе с терроризмом во всем мире.

Леблан подчеркнул, что Оттава продолжит принимать меры по ограничению распространения террористической деятельности и противодействию угрозам национальным интересам Канады.

22 ноября советник по разведке премьер-министра Канады Джастина Трюдо Натали Друэн заявила, что канадские власти опровергли утверждения о том, что у них есть доказательства связи между индийскими должностными лицами, в том числе главой правительства Нарендрой Моди, и преступной деятельностью в Канаде.

Ранее Индия и Канада массово выслали дипломатов друг друга.