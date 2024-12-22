Над Курской областью сбили украинскую ракету

Ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в небе над Курской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперштаба региона.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области поздним вечером», — говорится в сообщении.

В Оперштабе выразили благодарность операторам систем противовоздушной обороны за проделанную работу. Подробностей о том, какого класса была ракета, не приводилось.

20 декабря ВСУ атаковали город Рыльск в Курской области, в результате чего ранения получили 10 человек. В том числе пострадал 13-летний ребенок.

Сообщалось, что часть снарядов удалось сбить на подлете к населенному пункту, однако другие достигли цели. На этом фоне ряд жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, в том числе здание начальной школы и Дом культуры, получили повреждения. Кроме того, взрывной волной выбило окна и двери в храме Успения Пресвятой Богородицы. Что известно об атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сочи прозвучали взрывы.