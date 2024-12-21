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Хинштейн не подтвердил гибель ребенка при ударе ВСУ по Рыльску

Хинштейн не подтвердил смерть ребенка при ракетном ударе ВСУ по Рыльску
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Гибель ребенка в результате обстрела Рыльска Курской области со стороны ВСУ не подтвердилась. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что число погибших составляет пять человек, детей среди них нет. Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил в максимальной поддержке со стороны регионального правительства. По результатам осмотра повреждений, в Рыльске пострадали девять объектов, семь из которых относятся к социальной инфраструктуре, а также несколько жилых домов и частных строений с поврежденными окнами.

До этого Хинштейн заявил, что в результате обстрела Рыльска со стороны ВСУ пострадали 12 зданий, из которых 10 относятся к социальной инфраструктуре.

Рыльск подвергся обстрелу со стороны украинских войск 20 декабря. По последней информации, в результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Еще пять человек спасти не удалось. Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Курской области, украинские солдаты наносили удары при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Рыльском районе задержали мужчину с автоматом.

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