В Рыльском районе задержали мужчину с автоматом

На стационарном посту в Рыльском районе Курской области добровольцами отряда «БАРС-Курск» при осмотре автомобиля был задержан мужчина с автоматом и боеприпасами. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

«В Рыльском районе при осмотре автомобиля было выявлено, что ранее судимый гражданин в своем транспорте перевозил автомат и патроны к нему», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие и боеприпасы изъяты, а самого мужчину доставили в отдел полиции.

12 декабря сообщалось, что в Краснодарском крае полиция задержала приезжих из других регионов — мужчины везли на авто боеприпасы и оружие. Госавтоинспекторы Староминского района по наводке коллег из УФСБ остановили машину марки «Тойота Ленд Крузер», которая двигалась по дороге Староминская — Азов. Внутри были двое мужчин: 49-летний гражданин из Московской области и 29-летний житель Республики Крым.

Ранее в Московской области полиция изъяла у мужчины арсенал оружия и боеприпасов.